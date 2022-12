Partiu Catar? Real Madrid libera Benzema para ir à final da Copa

O atacante Karim Benzema pode voltar ao Catar para a final da Copa do Mundo, que será disputada entre a França e a Argentina. O Real Madrid liberou o jogador para caso ele queira acompanhar os compatriotas dos Bleus presencialmente na decisão, neste domingo (18). Mas não seria em campo, e sim na arquibancada.

A informação foi publicada pelos jornais Mundo Deportivo e As, ambos da Espanha. Atual vencedor da Bola de Ouro, Benzema foi cortado da seleção francesa pouco antes do Mundial começar, em função de uma lesão na coxa. Desde então, ele tem treinado com o Real e, nesta quinta-feira (15), participou de um amistoso contra o Leganés, que terminou em empate por 1x1.

A decisão de viajar ao Catar para acompanhar a final da Copa do Mundo cabe a Benzema e à Federação Francesa. De acordo com a imprensa espanhola, médicos do clube espanhol teriam dito que o atacante teria condições de jogo desde as oitavas de final - mas a França não contou com ele para a competição, e tampouco convocou outro jogador para o lugar.

Após garantir a vaga na decisão, o técnico da França, Didier Deschamps foi perguntado sobre a possibilidade de contar com Benzema no time durante a final, mas se recusou a falar sobre o assunto. "Eu não vou responder essa pergunta, próxima pergunta, eu peço desculpas", limitou-se a dizer.

A final da Copa do Mundo do Catar está marcada para o próximo domingo (18), às 12h, no estádio Lusail.