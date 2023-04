Páscoa molhada: chuvas devem continuar na Semana Santa

A sensação de que não para de chover em Salvador não é mera sensação. Em março, o volume superou a média histórica, chovendo 2% a mais que o esperado ao longo do mês, de acordo com Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para abril, a previsão é de chuvas ainda mais fortes.

Segundo Sosthenes Macêdo, diretor da Codesal, abril é historicamente mais chuvoso do que março. “A tendência é de que nós tenhamos esse trimestre, abril, maio e junho, mais chuvoso do que o último março e do que a média histórica, entretanto menos chuvoso do que os últimos três anos”, afirma o especialista.

Os primeiros dias do mês parecem confirmar a tendência molhada. A manhã de terça-feira (4) foi de chuva intensa em Salvador, com alagamentos de imóveis e ameaça de deslizamentos. No total, a Codesal registrou 17 solicitações de vistoria, seis delas da região do Cabula e Tancredo Neves. Mussurunga foi o bairro com mais acumulados pluviométricos.



De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a expectativa é que o tempo continue instável na Semana Santa, com céu nublado e chuvas podendo ocorrer a qualquer hora do dia.

Lara Menezes, 23, estudante de produção cultural, teve sua rotina interrompida pela chuva forte ainda a caminho da universidade. “O motociclista, atordoado pela chuva, errou o caminho e eu terminei ficando encharcada. Parei num local diferente do destino e, com a chuva forte, os preços do Uber ficaram estratosféricos. Tentei pegar um ônibus em direção à faculdade, mas só passaria em 40 minutos, então optei por retornar pra casa, uma vez que eu já estava apresentando sintomas gripais”, relata.

Já a técnica de enfermagem Vanessa Abudde, 37, é amante do frio. Ela vai passar o feriado num plantão de 48 horas, sem aproveitar os dias de descanso, e celebra a mudança do tempo. “Eu gosto muito da chuva e do tempo frio, costumo brincar que nasci no estado errado”, diz.

Manhã de terça-feira foi de chuvas e transtornos em Salvador (Foto: Árisson Marinho)

Apesar da manhã chuvosa, à tarde o tempo abriu, com sol forte e calor. Macêdo explica que a mudança repentina de tempo é comum nesse período do ano. “É da natureza desses fenômenos climatológicos. Alguns tendem a perdurar por mais tempo, outros abrem e às vezes chove muito em um local da cidade e não chove em outros. Possivelmente a gente volta a ter pancadas na madrugada, também pela manhã, e depois novamente um cenário muito parecido com o de hoje”, analisa.

O especialista reforça que, em caso de risco, a população não deve hesitar em contatar imediatamente a Codesal por meio do número 199, para que engenheiros civis, agrimensores, agrônomos ambientais, arquitetos e geólogos possam ir a campo realizar a vistoria.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela