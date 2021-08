Passado presente: a luta antirracista de Luiz Gama

O cineasta paulista Jeferson De vem pondo em pauta diferentes aspectos da negritude e do racismo no país, como nos filmes Bróder (sobre um jogador da favela que fica rico) e M8: Quando a Morte Socorre a Vida (sobre um jovem negro que vai estudar medicina em uma escola de elite).

Mas há muito tempo uma ideia o acompanha: fazer um longa-metragem sobre o poeta e advogado baiano Luiz Gama (1830-1882). Mais precisamente oito anos, durante os quais ele foi reunindo as condições de tirar do papel a produção, que estreou este fim de semana nos cinemas - em Salvador, pode ser visto no Cine Itaú Glauber Rocha, às 16h50.

E digamos que o tempo fez bem ao filme, que faz uma boa reconstituição de época, tem um elenco coeso e um bom recorte da vida do abolicionista, sem a pretensão de esgotar o assunto. Nem de dar conta da complexidade daquele momento. Quem quiser, por exemplo, sabermais do escritor, considerado um dos autores negros mais importantes do país, vai se frustrar.

O filme acompanha a vida de Luiz Gama a partir do momento em que é vendido, aos 10 anos, pelo pai português, para traficantes de pessoas escravizadas e mandado para São Paulo, em 1847. A mãe dele foi uma escrava liberta, mas pouco se sabe sobre ela. E que poderia ter sido a líder revolucionária Luiza Mahin.

É na provinciana capital paulista que o garoto vai aprender a ler e passa a se dedicar ao direito, conquistando a própria liberdade, aos 18 anos. Posteriormente vai exercer a advocracia, dedicando-se à defesa de pessoas negras. Ele libertou mais de 500 pessoas.



O ator Angelo Fernandes é o Luiz Gama jovem: liberdade conquistada (foto: divulgação)



Um dos acertos do filme, que tem roteiro de Luiz Antonio, é mostrar a atuação de Luiz Gama a partir de um caso específico e marcante: a defesa que ele fez de um escravo que assassinou o seu dono. Um julgamento em que o advogado exibe sua retórica para mostrar as injustiças e contradições do sistema escravocrata, que seguia em vigor e do qual ele foi uma grande vítima.

As cenas do tribunal valorizam a boa atuação de César Mello, que vive o Luiz Gama adulto. Ele divide o papel com Pedro Guilherme (criança), Angelo Fernandes (jovem) “Pensei comigo, essa é uma história que eu gostaria de contar, deste homem que tinha uma trajetória pessoal muito parecida com a de um herói”, afirma Jeferson, que optou por uma narrativa que não explora a violência física.

“O filme surge desta vontade de conectar as pessoas em uma ponte com a pesquisa histórica de sua vida. Esta não é uma obra definitiva sobre Gama, sua história pode ser, e espero que seja, desdobrada em muitas outras obras”, resume Jeferson De.