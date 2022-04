Passageira de ônibus é presa transportando 35 Kg de maconha no sudoeste da Bahia

Uma mulher de 23 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de terça-feira (19), após ser flagrada transportando 38 tabletes de maconha no interior de uma mala e uma mochila. A prisão ocorreu no quilômetro 814 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

A ação foi desencadeada quando os PRFs abordaram um ônibus de viagem que seguia de São Paulo (SP) para Aurora (PE). Durante abertura do bagageiro externo do veículo, os policiais notaram odor característico da droga e, suspeitaram de uma mala de cor vinho.

Durante a vistoria na bagagem, a equipe encontrou 26,550 Kg (vinte e seis quilos e quinhentas e cinquenta gramas) de maconha, distribuídas em 29 tabletes.

Ao subirem no veículo, os policiais notaram que uma das passageiras apresentava um nervosismo incomum e durante a entrevista ela deu informações desencontradas. A mulher estava de posse de uma mochila, onde foram encontrados mais 9 tabletes do entorpecente, correspondente a 8,80 Kg (oito quilos e oitocentas gramas) da droga.

Ao todo foram apreendidos 35,350 Kg (trinta e cinco quilos e trezentas e cinquenta gramas) de maconha, que causou um prejuízo de quase R$ 80 mil aos traficantes.

Diante dos fatos, ela foi presa e encaminhada juntamente com a droga apreendida à Delegacia de Polícia Judiciária local onde responderá pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão.