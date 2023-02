Passageiro fica ferido após batida entre balsas que faziam travessia em Porto Seguro

Um passageiro ficou ferido em uma batida entre duas embarcações, na noite desta segunda-feira (27), durante a travessia entre Porto Seguro e Arraial D'Ajuda. Segundo a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro), a Marinha tomou conhecimento do acidente por volta das 20h30. A Marinha não informou quantos passageiros estavam nas embarcações no momento do acidente.

A batida envolveu as balsas Laguna II e Santa Cruz. Uma equipe de Inspeção Naval da DelPSeguro foi deslocada para o local para prestar socorro. No local havia um passageiro ferido que foi encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima.

Segundo o Radar News, a vítima ferida é um turista de Porto Alegre (RS), de 65 anos, que sofreu um corte profundo na perna.

Ainda de acordo com a Marinha, as embarcações sofreram avarias, mas não há registros de poluição hídrica. A DelPSeguro vai instaurar um procedimento para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.