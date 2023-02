Passageiro fica ferido após carro ser atingido por mais de 50 tiros em Feira

* Atualização às 12h30: Inicialmente, às 8h56, a Polícia Militar informou que a vítima era um adolescente de 16 anos, que não resistiu e morreu após o ataque. Às 12h10, a PM enviou uma errata informando que, na verdade, trata-se de um homem de idade não informada, que deu entrada na unidade hospitalar, e não há informações sobre o estado de saúde.

Um homem ficou ferido após o carro em que estava ser atingido por mais de 50 tiros. Ele era transportado por um motorista por aplicativo, que saiu ileso. O caso aconteceu na noite de sábado (11), na Avenida Eduardo Fróes da Mota, bairro Conceição, em Feira de Santana.

Os disparos atingiram o fundo do carro e do lado da porta traseira do passageiro. De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL), o rapaz foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo o Tenente Coronel Lobão, a vítima estava sendo levada para o Motel Lago Azul, a pedido do pai. “A história contada pelo motorista é que ele pegou uma corrida por fora, não estava no aplicativo, o motorista estava de chinelo, bermuda e camiseta. E disse que o pai do rapaz que pediu para buscar o passageiro e trazê-lo para cá. E quando ele estava entrando no motel vinha um carro por trás e deflagrou mais de 50 tiros, na lateral direita e no vidro da frente. O motorista disse que já tinha saído do carro para conversar com o porteiro do motel e entrou no motel na hora dos tiros”, informou em entrevista ao Acorda Cidade. Ele acrescentou ainda que houve uma tentativa de homicídio dentro do motel, local para qual o garoto estava sendo levado.

Ainda segundo Lobão, não há nenhum indício de que o motorista tenha participação no crime. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Em nota, o motel se posicionou sobre o caso e disse que o suposto cliente estava em fuga na avenida, quando decidiu se esconder no estabelecimento sem apresentar nenhuma documentação.