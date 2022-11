Passageiro passa mal e morre dentro de ferry em Salvador

Um passageiro passaou mal e morreu na tarde desta segunda-feira (21) dentro de um ferry em Salvador. O homem teve o mal súbito por volta das 17h, dentro da embarcação Dorival Caymmi.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, o caso aconteceu enquanto o ferry realizava travessia em direção ao Terminal Bom Despacho.

Ainda de acordo com a empresa, a tripulação convocou as três equipes médicas que estavam a bordo realizando viagem e também entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu.

"Mesmo com todos os esforços, não foi possível reanimá-lo. A empresa lamenta profundamente o ocorrido presta solidariedade a todos os familiares da vítima", informou a Internacional Travessias por meio de nota.