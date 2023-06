Passageiros formam banda de forró e começam a tocar em voo que ia de Salvador a Recife

O mau tempo no aeroporto de Recife forçou um voo que partiu de Salvador rumo à capital pernambucana ser desviado para Maceió, em Alagoas, nesta quarta-feira (14). No destino alternativo, o avião permaneceu no solo, obrigando os passageiros a esperarem por mais de duas horas dentro da aeronave. Uma situação estressante, que foi contornada na base do forró.

Um dos passageiros, que convenientemente tinha uma sanfona guardada no bagageiro, sacou o instrumento musical e começou a tocar. Logo, outros se juntaram à "banda", com direito a pandeiro e triângulo.

"Começou uma brincadeira gostosa, peguei minha sanfona e parti para tocar pro povo. Foi a primeira vez que toquei num avião e estar com meu time foi incrível, fazer do limão uma limonada, adaptabilidade para imprevistos", diz André Barreto, o sanfoneiro em questão.

