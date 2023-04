Passageiros relatam pânico na Estação da Lapa após tiroteio

Os tiros que atingiram um homem na Rua General Labatut, nos Barris, na tarde desta segunda-feira (10), assustaram quem estava dentro da Estação da Lapa. Muitos passageiros correram para se abrigar no metrô.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ouvir o som dos disparos e gritos. Passageiros relataram o susto: “Eu estava na hora, todo mundo correndo para entrar em algum lugar, só parei de correr quando entrei no metrô”, disse uma internauta, no Twitter.

“Mano, eu estava na estação na hora. E digo obrigado a Deus, foi um momento de pânico”, escreveu outro. Mais gente se pronunciou, confirmando a correria.

“Corremos para dentro do mercado, uma gritaria. Aí baixou as portas, pânico total”, falou uma passageira.

Outro disse que tinha mancha de sangue no chão “do base naval”, provavelmente se referindo à linha de ônibus, mas não houve confirmação sobre a fuga de suspeitos em coletivos.

Policiais Militares do 18º Batalhão foram acionados pelo Cicom com informações de disparos de arma de fogo no local. Durante as buscas, os agentes constataram o fato: um homem, sem identificação divulgada, foi encontrado caído no chão, ferido por disparos de arma de fogo. Segundo a PM, a vítima foi “imediatamente” socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia realizou rondas, abordagens e o reforço do policiamento na região dos Barris e da Lapa a fim de encontrar suspeitos, mas até a noite desta segunda ninguém havia sido identificado ou preso. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.