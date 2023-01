Passageiros se revoltam e trocam socos em avião por causa de assento

Alguns passageiros que estavam esperando ter uma viagem tranquila de avião, se assustaram com uma briga entre dois homens, que brigavam por causa de um assento.

O vídeo, apesar de ter sido gravado há um tempo, viralizou apenas nesta semana. Na gravação é possível observar um homem sem camisa trocando socos com outro passageiro que estava sentado. O rapaz em pé tentava arrancar o outro e a confusão começou a tomar uma proporção maior.

Segundo o Indian Express, os passageiros estavam alcoolizados no momento da briga e a discussão deixou várias pessoas apavoradas dentro do Boeing 777. O dia e a rota do voo não foram divulgados.