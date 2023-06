'Passamos sufoco no final, mas ganhamos', festeja artilheiro do Vitória

O Vitória venceu a quarta partida como visitante na Série B do Brasileiro, chegou a 25 pontos e se garantiu na liderança da competição. Depois de derrotar ABC, Ceará e Botafogo-SP longe de Salvador, o rubro-negro bateu o Tombense, por 2x1, nesta terça-feira (6), no estádio Soares de Azevedo, em Muiraé (MG).

Após o apito final, o centroavante Santiago Tréllez admitiu que o time passou aperto para segurar o resultado no segundo tempo e valorizou o resultado.

"A verdade é que foram três pontos muito importantes. A gente sabia que, por mais que os caras estivessem embaixo na tabela, o jogo iria ser difícil. Eles têm um bom time e, na minha percepção, não era para os caras estarem lá embaixo", avaliou o jogador. A equipe mineira está em 19º lugar, com seis pontos.

"Foi um jogo difícil, o campo também é difícil, mas, graças a Deus, a gente ganhou. Passamos sufoco no final, mas é isso, ficamos fechadinhos e ganhamos os três pontos", comemorou o atacante.

Santiago Tréllez marcou de pênalti o segundo gol do Vitória contra o Tombense. Antes, Wellington Nem abriu o placar. Marcelinho diminuiu para a equipe mineira. Foi o quarto gol do centroavante colombiano na competição, o que o torna o artilheiro isolado do time.

O Vitória volta a campo no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série B.