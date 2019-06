Passaredo é notificada por não pagar taxas de voo

A Socicam, empresa que administra o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, emitiu uma comunicado nesta segunda-feira (10) alertando os passageiros que tiverem comprado passagem pela companhia aérea Passaredo sobre o risco de não conseguirem viajar. É que, segundo a Socicam, a partir da próxima sexta-feira (14), os voos operados pela companhia somente serão autorizados a decolar caso a empresa repasse previamente as tarifas relativas ao voo.

"Enfatizamos que verifiquem junto a Passaredo o status de sua viagem antes de dirigirem-se ao Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vitória da Conquista", alerta a Socicam. Em nota, a empresa explica que essa medida se deve ao fato de que a Passaredo vem retendo o repasse das tarifas aeroportuárias, inclusive as de embarque, relativas aos seus voos, causando um prejuízo e desordem de âmbito financeiro e operacional.

A Socicam informa ainda que a Passaredo foi notificada da alteração da política tarifária e a decisão também já foi repassada para a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e para a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

"Ressaltamos que, em concordância com nosso compromisso em garantir o melhor atendimento aos passageiros e usuários, a Socicam solicitou que a empresa Passaredo adote todas as medidas necessárias para evitar atrasos na liberação dos voos, devendo comunicar previamente aos passageiros sobre toda e qualquer ocorrência que tenha impacto sobre os voos programados", alerta ainda a empresa, em comunicado.

Procurada, a Passaredo Linhas Aéreas informou que está em negociação com a Socicam e ressaltou que garante a todos os seus passageiros que não haverá qualquer alteração na programação de seus voos.