"Passear pelo Porto da Barra", diz Caetano sobre a primeira coisa que fará após vacina

O Porto da Barra será o primeiro destino de Caetano Veloso, após ser vacinado contra a covid-19. Assíduo frequentador da praia do Porto, o cantor e compositor baiano disse, neste domingo, 3, em um post nas suas redes sociais, que passear livremente pela praia é a primeira coisa que pretende fazer, após a chegada da vacina contra o novo coronavírus. No post, o cantor usou uma foto em que está no Porto da Barra, no verão de 2019.

Segundo Caetano, a resposta foi dada à jornalista Maria Fortuna, do Jornal O Globo, que o questionou qual seria a primeira coisa que fará após a imunização. Em janeiro de 2020, Caetano bateu ponto no Porto e foi registrado pelo CORREIO. Na ocasião, ele foi "tietado" por crianças que não o conheciam. Paixão antiga de Caetano, o Porto da Barra já foi tema de composições do santo-amarense, como em "Qual é, Baiana", do álbum Muitos Carnavais, de 1977, onde Caetano canta "Domingo no Porto da Barra pesada, ela sempre agrada ao gosto e ao olhar. Domingo no Porto da Barra limpa, todo mundo brinca entre ela e o mar".