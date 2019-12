Passeio ciclístico altera trânsito de veículos em Salvador nesta quarta (18)

O Movimento Salvador Vai de Bike, coordenado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), realiza nesta quarta-feira (18) o “Pedal das Luzes – Especial de Natal” para contemplar a beleza da iluminação natalina na cidade.

O passeio de bicicleta é gratuito e contará com centenas de ciclistas. A saída está programada para às 19h, do Largo do Farol da Barra. O pedal terá um total de 16,5 km e percorrerá áreas como Av. Sete de Setembro, Av. Centenário, Dique do Tororó, Praça da Sé, Praça 2 de julho (Campo Grande) e diversos outros pontos da cidade.

Por conta disso, será necessária a interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma apenas uma faixa de tráfego, das seguintes vias:

Largo do Farol da Barra (Saída), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Av. Centenário, Av. Vasco da Gama, Viaduto Rômulo Almeida, Av. Vasco da Gama, Av. Presidente Costa e Silva, Acesso Centenário, Praça Dr. João Mangabeira, Av. Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua São Raimundo, Rua Clóvis Spínola, Av Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua do Tesouro, Rua da Ajuda, Rua José Gonçalves, Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus, Praça da Sé (contra fluxo), Rua da Misericórdia, Rua Chile, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Av. Sete de Setembro, Largo do Campo Grande, Av. Sete de Setembro / Corredor da Vitória, Largo da Vitória, Av. Sete de Setembro / Ladeira da Barra, Largo do Porto da Barra, Av. Sete de Setembro, Largo do Farol da Barra (Chegada).