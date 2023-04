Passeio ciclístico comemora 474 anos de Salvador

O domingo de sol foi o cenário perfeito para os mais de 1500 ciclistas, que se reuniram durante o Pedal da Cidade para comemorar os 474 anos de Salvador. O evento de ciclismo integra o Festival Viva Salvador e teve saída do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, percorreu 17km, em 19 trechos da cidade, a exemplo da Praia de Armação, Jardim de Alah, Rua Osvaldo Cruz (frente quartel de Amaralina), Largo da Mariquita, Avenida Octávio Mangabeira, retornando ao local da largada.

Os participantes doaram uma tonelada de alimentos não perecíveis que reforçarão as ações sociais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal (Fotos: Divulgação/PMS)

Os ciclistas ganharam camisas especiais e contaram com uma estrutura de apoio no local da saída, com direito à água, suco, lanche, além de sorteio de brindes. A participação na atividade sugeria que cada inscrito levasse 1kg de alimento não perecível para ser doado e isso resultou numa arrecadação de cerca de mil quilos, que foram destinados às ações sociais da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O passeio ciclístico possibilitou que os participantes pudessem reconhecer a cidade de um jeito diferente e mais divertido (Foto: Divulgação/PMS)

Para o idealizador do Movimento Salvador Vai de Bike e presidente da Saltur, Isaac Edington, o passeio é sempre uma oportunidade de conhecer a cidade mais de perto, com segurança e suporte. “O Pedal da Cidade se transformou numa uma referência e vem estimulando a chegada de novos ciclistas, além de fomentar a ideia de construirmos uma cidade mais sustentável", avaliou.

Para garantir a animação durante o passeio não faltou música com o minitrio. Já a segurança dos participantes esteve sob a reponsabilidade da Transalvador, Samu, Limpurb e da Guarda Municipal.