Pastor abusa de fiel de 20 anos após se passar por Deus

Um pastor evangélico, suspeito de ter abusado sexualmente de uma fiel de 20 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (15) em Goiânia, Goiás.

A Polícia Civil do Estado de Goiás cumpriu o mandado de prisão após as investigações apontarem que o líder religioso, de 41 anos, cometeu fraude religiosa parar manter relação sexual com jovem de 20 anos.

Segundo o site Metrópoles, o autor do crime tentava convencê-la a ir em um hotel de luxo e cometer a conjunção carnal, alegando que a relação sexual salvaria a alma dela e a do marido.

No WhatsApp, o pastor afirmava ser "o Senhor dos exércitos" e o "criador dos céus e da Terra". Com o poder em mãos, ele insistia para que a jovem fosse ao hotel e, caso não fizesse a relação sexual, o marido dela seria morto a mando de Deus.

Após contar os abusos sofridos pelo pastor aos familiares, a mulher descobriu que a cunhada também foi vítima do líder religioso. Ambas denunciaram o homem na 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.