Pastor é preso por manter filho de 13 anos em cárcere e situação de maus-tratos

Um pastor evangélico de 57 anos foi preso na cidade de Iaçu, autuado pelos crime de cárcere privado e maus-tratos contra o próprio filho de 13 anos, nesta terça-feira (14). A polícia chegou à residência após denúncia anônima. O adolescente, que possui transtornos mentais, está internado por desidratação. Agentes do Conselho Tutelar daquela cidade também acompanharam a ocorrência.

O adolescente foi encontrado machucado, com lesões físicas aparentes, e dopado, segundo a equipe policial que liderou o resgate. A vítima foi encaminha à uma unidade de saúde e chegou a confirmar aos agentes as condições de maus-tratos, de acordo com o G1.

De acordo com a publicação, o líder religioso atua no distrito de João Amaro. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) também foi informado da situação. O homem segue custodiado em uma unidade da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.