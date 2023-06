Pastor é preso suspeito de estuprar adolescentes em igreja

O pastor Joilson da Silva de Freitas Santos, 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (7) suspeito de cometer abusos sexuais contra adolescentes que frequentavam a igreja na qual ele pregava em Guarulhos, São Paulo. O pastor foi preso preventivamente no apartamento em que morava, para onde ele levava os garotos, segundo a polícia.

De acordo com o Uol, um adolescente conseguiu escapar e acionar o porteiro do prédio, na última quinta (1). A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Após o registro da ocorrência, outros dois adolescentes também procuraram a polícia para denunciar o pastor da Igreja Lagoinha de Guarulhos, segundo a TV Globo.

Segundo a denúncia, o pastor era líder do núcleo jovem da igreja e levava os meninos para casa com o pretexto de orientá-los. No local, ele chantageava os garotos para cometer os estupros, segundo o delegado Fluvio Mecca, afirmando que se não praticassem o ato sexual o pastor denunciaria aos pais dos meninos que eles assistiam pornografia e se masturbavam. Assustadas, as crianças cediam aos abusos sexuais, disse o delegado à TV Globo.

A delegacia da Grande São Paulo já ouviu relato de pelo menos cinco estupros atribuídos ao pastor. Ele coordenava o grupo havia 12 anos.