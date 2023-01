Pastor Henrique Vieira participa da Lavagem e destaca sincretismo da festa

Deputado federal pelo Rio de Janeiro, o pastor Henrique Vieira (PSol), veio participar pela primeira vez da Lavagem do Bonfim. O líder religioso disse estar encantado com o sincretismo da festa, que acontece nesta quinta-feira (12).

"É a primeira vez que estou na festa. Estou encantado com o caráter popular, sincrético, diverso. A gente precisa fortalecer a cultura popular e ocupar as ruas, com cultura, com festa, com afeto, com amor. Estou muito feliz e grato a Deus pela cidade, pela cultura popular do Senhor do Bonfim", afirmou.

Ainda sobre tolerância, o deputado também falou sobre a participação de evangélicos que incitam o ódio e apoiaram os últimos atos antidemocráticos. "Vamos enfrentar e denunciar o fundamentalismo, denunciar todas as lideranças evangélicas que tem colaborado com o discurso de ódio, lembrando do Jesus preto, do Jesus popular, da partilha do pão, da misericórdia", disse.

Para ele, é importante começar a conscientização. "Vamos fazer do trabalho de base. Nós vamos pra cima", finalizou.