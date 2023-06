Pastor pede que Deus 'adoeça ministros do STF' e 'arrebente mandíbula de Lula'

O pastor Anderson Silva, líder da igreja evangélica Vivo Por Ti, disse para seus fiéis pedirem a Deus para "matar e quebrar os dentes" dos inimigos. Em seu canal do YouTube, ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o religioso também incentivou o ódio contra o presidente da República e integrantes do Supremo Tribunal Federal.

"Falta a gente orar assim: senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade", disse ele.

A fala do pastor foi veiculada há um mês, mas passou a circular nesta sexta-feira (16) nas redes sociais.

"Precisamos fazer isso chegar no Alexandre de Moraes", pede Vinícius Betiol, mestre em Geopolítica, em publicação no Twitter..

No mesmo podcast, o pastor Anderson Silva trata homossexuais como pecadores e afirma que a "raiz da homossexualidade" é a orfandade. "O cara está fugindo do pai que teve ou do pai que não teve. Ele quer compensar isso no colo de um homem", comenta.

O pastor Anderson Silva se filiou ao PL no início do ano passado e já apareceu em fotos ao lado de Jair Bolsonaro.