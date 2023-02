Pastor Valdemiro perde canal após crise financeira vir à tona

O pastor Valdemiro Santiago está passando por um momento bastante delicado no quesito financeiro. Isso porque uma grave crise tem circulado pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Com isso, o apóstolo deixou de ocupar as 22 horas de programação que tinha no canal 32, em São Paulo.

O canal abrigava o extinto MTV Brasil (1990-2013), que em Salvador, ocupava o canal 12. Além disso, segundo o Notícias da TV, pastores da igreja têm sentido dificuldades para pagar compromissos pessoais com os salários atrasados.

A saída da igreja do canal pode ser revertida, mas Valdomiro precisa chegar a um acordo de pagamento. Vários pastores não esconderam o medo de perder o emprego de vez e pediram ajuda aos fiéis. "Nos ajude a retomar o canal que estávamos e nos reconstruir", disse o bispo Anderson Araújo, na manhã desta terça (14).

Devido a quase falência, a Igreja Mundial do Poder de Deus tem feito o "carnê da reconstrução". A oferta mensal foi dividida em 12 meses para que os fiéis ajudassem a reconstruir a igreja.

Funcionários da TV IMPD entraram em greve por 20 dias por causa dos salários que estão sendo depositados com atrasos, além das parcelas do 13° que não foram pagos e a falta de depósito do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).