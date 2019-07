Pátio Corrupio: Editora baiana lança projeto comemorativo dos seus 40 anos

Um lugar dedicado à boa prosa, para passar tardes falando de arte. É essa a grande função do Pátio Corrupio, projeto especial da editora baiana que este ano completa 40 anos de atividades. O lançamento acontece neste sábado (27), às 17h, com uma exposição de J. Cunha. O artista visual lançou com a editora, recentemente, o livro O Universo de J. Cunha.

Com mais de 50 anos de carreira e reconhecido internacionalmente, principalmente pelas estampas do bloco afro Ilê Aiyê, o artista assina a primeira instalação do espaço que vai mostrar peças como telas, esculturas, sacolas de aninhagem, gamelas pintadas e objetos com interferência, em perspectivas artísticas que são sua marca.

(Foto: Reprodução)

“A ideia é de ocupação. De tomar conta do lugar, além de dar voz a pessoas que estão atuando na cultura ou que representam um saber popular”, resume a sócia Rina Angulo. “Os pátios são ambientes mais arejados e despojados de uma casa, onde as pessoas são mais livres. Daí ser o espaço aberto da sede da editora, na Rua Airosa Galvão, na Barra, o local escolhido”, explica.

A agenda do Pátio Corrupio será aberta também à música, a performances, lançamentos e, claro, a conversas – no momento a que a Corrupio chama “Pensando alto”. Para estimular a descontração, promover interações e o livre pensar, haverá uma área reservada à venda de drinques e petiscos.

Quando a Corrupio foi fundada em 1979, na Barra, havia um pátio na casa onde funcionou a primeira sede da editora e, informalmente, virou o ponto de encontros, rodas de conversas, saraus e eventos artísticos e intelectuais. Para Arlete Soares, também sócia da editora, é essa a fórmula presente na concepção do Pátio Corrupio. “Nós sempre circulamos nesse ambiente do saber acadêmico, livresco, mas também no universo do saber popular, porque nos interessa a troca e o encontro dos diversos mundos”, comenta.

História da Corrupio

As portas da Editora Corrupio foram abertas há 40 anos, inicialmente para lançar no Brasil os livros do antropólogo, viajante e fotógrafo francês Pierre Verger (1902-1996). A ideia era difundir obras sobre a cultura baiana em português, já que até então maior parte das obras eram escritas em outras línguas, como aquelas do próprio Verger.

Por conta própria e com o auxílio dos amigos Cida Nóbrega, Arnaldo Grebler, Enéas Guerra e Sara Silveira, além do próprio Verger, Arlete Soares editou livro Retratos da Bahia, com 256 fotografias feitas pelo francês, tornando-se o marco do começo da história da Corrupio e também da propagação da cultura baiana.



Hoje, a Corrupio tem em seu catálogo diversos autores como Vivaldo da Costa Lima, Katia de Queiros Mattoso, Geraldo Lima, Zélia Gattai, Mestre Didi e Antônio Risério, entre outros igualmente importantes. Ano passado, a editora baiana foi homenageada na 16º edição da FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty, por ser pioneira nas publicações de cultura negra.



Serviço

O que: Pátio Corrupio e Ocupação J. Cunha

Onde: Rua Airosa Galvão, nº 106, sala 102 - Barra

Quando: 27 de julho, a partir das 17 horas

Acesso: Entrada franca