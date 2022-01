Pato recua após elogiar Djoko por não tomar 'picada experimental'

O atacante Alexandre Pato recuou após causar polêmica nas redes sociais. Tudo começou quando o jogador manifestou apoio ao tenista Novak Djokovic, que foi proibido de disputar o Australian Open por não se vacinar contra a covid-19. A mensagem logo gerou repercussão negativa e, pouco depois, o atacante mudou seu posicionamento.

O primeiro texto postado por Pato trazia termos xenófobos, como "vírus chinês" e "peste chinesa". Vale lembrar que ele atuou por um clube do país, o Tianjin Tianhai, além de acumular passagens por times como Internacional, São Paulo, Corinthians e Milan. Atualmente, ele defende o Orlando City, dos Estados Unidos.

O atacante também celebrava como positivo o fato de o tenista optar por não se vacinar contra a covid-19, chamando o imunizante de “picada experimental”. Pato ainda se referiu a Djokovic como lenda do esporte e herói a ser seguido no “movimento de resistência contra o totalitarismo”. Para exaltar o sérvio, também citou supostas doações do tenista a causas sociais.

O texto com cunho negacionista gerou uma grande repercussão negativa. Momentos depois, Pato deletou a postagem, mudou o posicionamento, e pediu que todos se vacinem.

"Quero deixar clara a importância de todos os seres humanos se vacinarem. Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal, e acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado", escreveu.

O próprio Alexandre Pato postou nas redes sociais uma foto de quando recebeu a primeira dose de vacina contra a covid-19, em abril. "É bom ver que dias melhores estão chegando", publicou na ocasião.

Confira a retratação na íntegra:

Fala galera. Quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem! Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal, e acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado.

Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Djokovic e também todas as suas conquistas esportivas. Quando me dei conta de que colocações do texto não condizem com minha maneira de pensar, aí sim apaguei.

Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e maneira de pensar. E reitero: todos temos de nos vacinar! Vacina salva vidas. Eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes.