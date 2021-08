Patricia Abravanel diz que Silvio Santos venceu a covid-19

A apresentadora Patricia Abravanel tranquilizou os fãs do pai, o apresentador Silvio Santos, e disse que ele está recuperado da covid-19. A declaração foi feita durante o programa dela no SBT, nesta quinta-feira (19).

"Os exames estão melhorando, é como se o vírus já estivesse sendo vencido. No domingo, provavelmente vamos celebrar a vitória completa dele. Silvio Santos venceu o coronavírus", falou a apresentadora.

Patricia também aproveitou para negar a informação de que Silvio, que tem 90 anos, teria sido intubado e confirmou que ele "fugiu" do hospital.

"Ele queria sair logo, começou a ficar bravo. Pensamos que ele podia se sentir fraco, mas não perdeu o bom humor. Ele tirou forças de não sei da onde pra sair dali [hospital]. Pegou a roupa e saiu. No carro, ele falou: 'Um soldado não desiste no meio da batalha, e eu senti que se ficasse no hospital era como se tivesse desistindo dessa batalha'.", entregou.

A filha do comunicador ainda disse que não sabe quando o pai volta para o trabalho e brincou:

"Ele é indomável, ninguém segura Silvio Santos. Se ele quiser voltar na semana seguinte sem covid-19, ele volta".

Silvio Santos foi internado no último dia 13 em um hospital em São Paulo após ser diagnosticado com a doença provocada pelo novo coronavírus. O apresentador, que já tinha tomado as duas doses da vacina, recebeu alta e se recupera em casa.

Silvio não soube de Tarcísio Meira

"Quando uma pessoa de 90 anos pega covid, ainda mais na semana da morte de Tarcísio Meira, é difícil. Reagimos à notícia com muito medo. Ficamos com muito medo mesmo. Me deu um pânico geral. A gente não quis que meu pai soubesse da morte do Tarcísio para ele não entrar em pânico também", contou Patríci Abravanel.

Sentindo-se com o corpo fraco, o apresentador refez os exames de PCR em casa — e o resultado deu positivo para o coronavírus. Ele só foi ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após muita insistência dos filhos.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo", escreveu a apresentadora Patrícia Abravanel, à época da internação de Silvio.

Após ser internado, Silvio Santos, frisou que sairia do hospital de qualquer maneira, justificando-se que estava bem, sem dificuldade para respirar.