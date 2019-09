Patrícia Bastos faz show pela primeira vez em Salvador

Se apresentando pela primeira vez em Salvador, a cantora amapaense, Patrícia Bastos faz três shows na Caixa Cultural, na Carlos Gomes, na sexta (27), sábado (28) e domingo (29).

Com o ingresso a um preço popular, quem for ao show vai poder conferir a cantora interpretar canções autorais e sucessos de Zeca Baleiro, Joãozinho Gomes e Dante Ozzeti.

Patrícia Bastos mistura os ritmos do marabaixo, zouk, batuque e cassicó com as influências dos cantos indígenas e caribenho e as inovações do eletrônicos. Seu mais recente projeto musical, Batom Bacaba, recebeu uma indicação ao Grammy Latino de 2017 ao Melhor Álbum na categoria, Raízes Brasileiras.

Além do show, no domingo, às 15h, vai acontecer uma oficina sobre os ritmos que compõem a musicalidade amazônica. O acesso à oficina é gratuito e as inscrições acontecem a partir das 9h, na recepção da Caixa Cultural.