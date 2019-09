Patrícia Bastos realiza três apresentações na Caixa Cultural

Pela primeira vez em Salvador, a cantora amapaense Patrícia Bastos realiza três shows neste final de semana na Caixa Cultural Salvador. A artista mistura os ritmos do marabaixo, zouk, batuque e cassicó com as influências dos cantos indígenas e caribenho e as inovações do eletrônico. Seu mais recente projeto musical, Batom Bacaba, recebeu uma indicação ao Grammy Latino de 2017 de Melhor Álbum na categoria Raízes Brasileiras.

“É um trabalho bem da Amazônia e especificamente do Amapá, porque a gente traz os ritmos como, marabaixo e batuque do Curiaú", diz Patrícia, referindo-se ao Quilombo localizado no Amapá. A apresentação inclui músicas dos seus três CDs, que conta com composições de 90 amapaenses.

A apresentação faz parte de um projeto com edital patrocinado pela Caixa, com apresentações mensais em quatro diferentes aestados. Patrícia já passou por Fortaleza e agora é a vez da Bahia. Ela ainda vai levar o som do norte do Brasil para Curitiba e São Paulo. “Para mim, é a realização de um sonho porque a gente sempre buscou isso e chegar aqui na Bahia e ter o encontro desses tambores ancestrais que é praticamente a mesma coisa, a gente tem essa influência africana que tem aqui, então eu estou muito feliz”, conta.

Além dos shows, no sábado, às 15h, vai acontecer um bate-papo com a cantora e Dante Ozzetti, produtor musical que assina o show, sobre os ritmos que compõem a musicalidade amazônica. O acesso à oficina é gratuito e as inscrições acontecem a partir das 9h, na recepção da Caixa Cultural.





Serviço

Show: Patrícia Bastos

Onde: Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57)

Quando: Sexta e sábado, dias 27 e 28, às 20h, e domingo, dia 29, às 19h

Ingressos: R$ 30 | R$ 15

Vendas: Bilheteria Caixa Cultural