Patrícia Poeta é criticada após tomar microfone de Manoel Soares

Patrícia Poeta foi alvo de críticas novamente após interação com Manoel Soares no "Encontro", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira, 12. Internautas apontam que a apresentadora foi desrespeitosa ao tomar o microfone do colega de trabalho.

Patrícia estava entrevistando um homem da plateia e Manoel se aproximou para entregar um microfone. No entanto, o entrevistado já estava com o equipamento e a apresentadora pegou o microfone.

Ela explicou que o convidado já tinha um microfone e Manoel Soares esticou o braço para levar o equipamento de volta, mas ela entregou para outro membro da equipe.

Essa não é a primeira vez que Patrícia é criticada por sua postura no "Encontro". A apresentadora chegou a cortar Manoel algumas vezes ao vivo.

Manoel Soares se manifestou após o ocorrido. “Gente, como o microfone do convidado estava no lado oposto ao meu, não vi e levei outro para caso não tivesse, como já ocorreu outras vezes. Ele já estava de mic (microfone) e Patrícia avisou, tudo certo. Por favor, vamos curtir o fim de semana com uma taça de vinho e ficar de boas. Bjoooo”, disse em sua conta no Twitter.