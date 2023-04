Patrícia Poeta explica 'corte' em Manoel Soares: 'Casualidade'

A apresentadora Patrícia Poeta, de 46 anos, foi criticada nas redes sociais após interromper o jornalista Manoel Soares, de 43, durante o programa Encontro desta segunda-feira (3).

Nas imagens, é possível ver que Manoel ainda tentou continuar, mas Patrícia pediu “um instantinho” para ele e passou na frente das câmeras. Em seguida, ela explicou que precisava de ajuda de alguém para solucionar o problema. Usuários das redes não gostaram do comportamento da jornalista.

Através da assessoria de imprensa, Patrícia Poeta se defendeu: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo…”.

Apesar disso, Manoel e Patrícia sempre afirmaram que são bons amigos.