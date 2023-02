Patrícia Poeta, Henri Castelli e Carlinhos Maia: a 2ª noite do Camarote Salvador

Nem a chuva que caiu na capital baiana na noite de sexta-feira (17) desanimou o público que curtia o maior evento de rua do mundo. Se no asfalto teve abertura de roda, "tira o pé do chão" e várias pipocas, dentro do Camarote Salvador, o luxo tomou conta de quem circulava pelo metro quadrado mais caro do circuito Barra-Ondina.

Diversos famosos desfilaram pelo ambiente, como o influenciador Carlinhos Maia, que trouxe o marido, Lucas Guimarães para curtir a folia baiana. Eles conseguiram "travar" o evento logo na entrada. Os dois distribuíram simpatia e mostraram que estavam com saudade da capital.

"Não sei se é porque eu fiz muitos amigos aqui, os influenciadores, mas a energia daqui é surreal, estou muito feliz", disse Carlinhos. Já Lucas brincou que é difícil ser casado em Salvador, já que a cidade transborda a energia da "solteirice".

"Voltamos de vez [o casamento], e o Carnaval de Salvador é uma comprovação, porque você ser casado e vir à Salvador não é para todo mundo, viu? É uma experiência diferente, onde muitos casais brigam, mas graças a Deus a gente olha um para o outro e diz 'caramba, essa é a pessoa certa'", enfatizou.

Carlinhos Maia e marido, Lucas Guimarães

(Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Falando em solteirice, o ator José Loreto, que terminou recentemente o namoro com Rafa Kalimann, marcou presença no local pela segunda noite seguida. Tímido, mas simpático com a imprensa, o ator da novela Vai na Fé comentou que foi uma sensação única subir no trio de Ivete Sangalo para gravar cenas da trama das 19h da Globo.

"Eu já subi, há muitos anos, no trio de Saulo Fernandes em Porto Seguro. Mas Carnaval em Salvador, com Ivete, foi inesquecível", falou. Apesar de ter amado ficar na capital, o artista terá de voltar rapidamente ao Rio para retomar as gravações da novela. Ele não sabe quando irá ao ar o capítulo feito no trio de Veveta, mas espera que seja exibido em breve.

José Loreto curtiu mais uma noite no Camarote

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

A atriz Marcela Fetter, que fez a novela Pantanal em 2022, também apareceu na capital baiana para curtir a folia. A gaúcha disse que já marca presença na festa há mais de 7 anos.

"Eu lembro a primeira vez que cheguei aqui e olhei a multidão correndo atrás do trio, só sabia chorar, porque eu nunca tive aquela sensação em outro lugar. Eu sempre falo que quem nunca veio para o Carnaval de Salvador não sabe o que é Carnaval de verdade", comentou.

Marcela Fetter já virou habitué do Carnaval de Salvador

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

Bruna Marquezine, uma das famosas mais esperadas no Camarote, não conversou com a imprensa, mas distribuiu sorrisos e simpatia por onde passava. Com um look simples e despojado, ela chegou ao evento acompanhada da família e amigos. A estrela internacional curtiu também o trio de Anitta, que encerrou o percurso debaixo de chuva.

Bruna Marquezine distribuiu simpatia no Carnaval

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador)

O ator Nicolas Prattes, que está fazendo sucesso em Todas as Flores - a primeira novela original produzida exclusivamente para o Globoplay - já veio mais de 10 vezes para Salvador, mas foi sua primeira experiência no Carnaval. O galã ficou apaixonado pela festa, e como o público se diverte em ir atrás do trio.

"Os trios estão voltando depois da pandemia, então estou conhecendo tudo isso. Nunca subi no trio, mas devo sair com Ivete Sangalo", afirmou.

O artista adiantou para o CORREIO que a segunda parte de Todas as Flores já está gravada, editada e pronta para ser lançada no catálogo em abril. "Gravamos finais diferentes, eu gravei três e não sei qual escolheram", despistou.

Nicolas Prattes e namorada, a modelo Luiza Caldi

(Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Já no começo da madrugada deste sábado (18), Leo Santana entrou no palco para agitar o público do espaço luxuoso. Ele chegou ao Camarote ao lado da esposa, a dançarina Lore Improta, que havia saído mais cedo no trio de Bell Marques.

Lore Improta e Léo Santana

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

A empresária Luciana Villas-Boas, diretora executiva da Premium Entretenimento, produtora que organiza o Camarote Salvador, comemorou que o espaço mais disputado do Carnaval baiano teve um aumento considerável de público.

"Depois de dois anos, Salvador por si só já está atraindo muitos turistas, e o Camarote também surpreendeu com a procura. A gente percebeu o movimento desde antes do Carnaval, e esse ano, a nossa quinta-feira já começou com a casa cheia, assim como os outros dias que também estão praticamente esgotados", disse.

Questionada sobre a estrutura ter sido pensada durante a pandemia ou desde 2020, Luciana afirmou que sempre tenta inovar e, para este ano, resolveu mudar alguns quesitos.

"Ter mais conforto para o folião é essencial. Então nós temos o Palco Praia ainda maior, boate e área gourmet maiores, para que possamos ter esse conforto. Além de projetos cenográficos mais grandiosos", comentou.

Em relação ao balanço da primeira noite do Camarote Salvador, a empresária reforçou que a capacidade máxima de público é de 5 mil pessoas por dia, e que fez tudo pensando no serviço que é entregue aos foliões. "A gente não passa dessa quantidade. Aumentar o camarote, a princípio, não está em nossos planos".

Por fim, Luciana também reforçou a importância de chamar artistas da Bahia para tocar no Camarote Salvador, principalmente porque o local recebe uma grande quantidade de público de fora do estado. "Na grade de atração, procuramos colocar mais artistas culturais da Bahia, como Filhos da Bahia, Filhos de Jorge. Temos que valorizar isso. Mas incluindo também DJs renomados".

Luciana Villas-Boas, sócia do Camarote Salvador

(Foto: Brenda Viana/CORREIO)

Um dos galãs da televisão brasileira, Henri Castelli, demonstrou simpatia na área vip do Camarote Salvador e brincou que sente que já passou um mês na capital, com a grande quantidade de eventos. "Curti tudo de melhor, Ara Ketu, Olodum. É importante vir para cá e conhecer um pouco da história dos blocos".

O ator comentou que não tem vontade de morar em Salvador, mas revelou que vai passar uma temporada em Portugal para fazer uma novela em Lisboa. "Será algo no segundo semestre".

Henri Castelli curtindo o Camarote Salvador

(Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Quem também apareceu no espaço vip foi a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta. A comandante do programa Encontro desembarcou em Salvador para fazer uma gravação com a cantora Ivete Sangalo e aproveitou para curtir pela primeira vez a maior festa de rua do mundo.

"Só de poder vir e sentir um pouco dessa energia... O Carnaval de Salvador tem essa fama, né? Essa energia que contagia todo mundo tem que experimentar. Sempre trabalhei no Carnaval e você acaba se prendendo".

Patrícia Poeta pela primeira vez no Carnaval de Salvador

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

A baiana Mari Gonzalez, que esteve no BBB 20, apareceu bem rapidamente no Camarote Salvador e comentou sobre as pessoas que estão pedindo constantemente que ela e o noivo, Jonas Sulzbach, tenham logo um filho.

"O pessoal pergunta muito isso e eu tento explicar que não é falta de querer. A gente quer, mas a gente também gosta de viver os processos. A gente vai casar, estamos construindo uma casa, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e não viver cada fase, né? Vamos fazer aos poucos, os filhos estão nos nossos planos".