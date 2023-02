Patricia Poeta vai estrear no Carnaval de Salvador com Ivete

A apresentadora Patricia Poeta, de 46 anos, vai estrear no Carnaval de Salvador em grande estilo: vai curtir a festa em cima do trio de Ivete Sangalo. O registro vai ser exibido no programa Encontro, da Globo.

"Meu Carnaval, este ano, vai ser especial e diferente ao mesmo tempo. Comecei no Baile da Vogue e vou para Salvador. É a minha primeira vez no Carnaval de Salvador. Acho que vai ser um experiência divertida e única. Sabe aquelas coisas que você quer fazer na vida? Acho que o Carnaval de Salvador é uma experiência que todo mundo quer viver, pelo menos uma vez. Vou para o trio-elétrico de Ivete Sangalo e vou gravar o programa de lá", disse ela para a revista Quem.

Ela disse que trouxe a energia que teve no Baile da Vogue desse ano para a folia. "Como sou curiosa e jornalista, eu apurei que ele demorou 120 horas para ficar pronto e tem mais de 20 mil cristais, que simbolizam, harmonia, vitalidade, equilíbrio, meu momento de vida, digamos assim... Trouxe isso para o meu Carnaval em 2023", diz.

Patricia é amiga de Ivete há muitos anos e gosta de ir aos shows dela.

