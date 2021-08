Patricinha fashion e que segue atual

Desde 1995, ele continua influenciando a moda. Ao longo desses 26 anos (completados em julho desse ano), o figurino do filme As Patricinhas de Beverly Hills se consagrou como uma ótima referência da moda da década dos anos de 1990. A comédia romântica acompanha a história de Cher, uma adolescente mimada e rica de Beverly Hills. O filme sobreviveu bem ao tempo e continua divertido. A película tornou sua protagonista, a atriz Alicia Silverstone, uma celebridade e referência de estilo na época. Quem ainda não viu - ou quem quiser rever -, pode matar a curiosidade no GloboPlay. Nos inspiramos nos looks usados por Cher, que abusam dos conjuntinhos, cores doces e daquele mood bem princesa, para uma recriação aqui neste editorial. Vem conferir.

Combinada

O look mais icônico de Cher é seu tailleur xadrez (terno e saia) em tons de amarelo. Atualizamos escolhemos uma versão oversized do blazer que está super em alta, tirando o colete que ela usava e mantivemos o top branco.

Toque glam

Uma marca da moda da década de 1990 é a sobreposição de top cropped sobre blusa, ou t-shirt. Fizemos uma releitura com uma cara mais glamourosa bem no estilo do filme com a blusa de mangas bufantes em renda.

Todos os tons de rosa

Rosa é a cara das patricinhas, lá em 96 e agora também. Fomos com tudo nos tons variados dela para compor o super combo de short, body e blusa. Elegemos uma bolsa pequena estruturada, que é a cara da personagem de Alicia Silverstone.

Ficha técnica

Fotos Gardênia Passos (@gardenia.passos) | Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Beleza Janaína Abdon (@janainaabdon) | Modelo Karolayne Lima (@karolaynelima30) da Agência UP! Model Management (@upmodelmgt) | Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)