Patrick troca o Bahia por outro time da Série A; Davó também deixa o clube

Chegou ao fim a passagem do volante Patrick no Bahia. Nesta terça-feira (13), o tricolor comunicou que o jogador não terá o vínculo renovado para a próxima temporada.

Patrick foi formado na base do Palmeiras e chegou ao Esquadrão em 2020, para o time sub-20. No mesmo ano, ele foi lançado na equipe principal por Dado Cavalcanti e teve participação importante na campanha que salvou o Bahia do rebaixamento.

O volante disputou 109 jogos no clube e marcou quatro gols. Patrick tem acordo encaminhado com o Vasco e deve ser anunciado pelo cruzmaltino nos próximos dias.

No mesmo comunicado, o Bahia se despediu do atacante Matheus Davó e o do zagueiro Luiz Otávio. Artilheiro do time na Série B, com nove gols, Davó estava emprestado pelo Corinthians e deve atuar no Cruzeiro em 2023.

Já o zagueiro Luiz Otávio estava no Bahia desde 2020 e foi titular em boa parte da temporada. O Esquadrão optou por não renovar o contrato e o defensor fica livre no mercado.