Paul Rudd é eleito o homem mais sexy do mundo

O ator Paul Rudd, 52, conhecido por filmes como Homem-Formiga e da série Cara x Cara, da Netflix, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. Ao receber o título, ele revelou que a esposa, a produtora Julie Yaeger, ficou chocada.

"Ela ficou estupefata. Mas olha, ela foi muito legal em relação a isso. Depois de algumas gargalhadas e certo choque, ela disse: 'bem, eles acertaram'. E isso foi muito legal", contou. "Ela provavelmente não estava dizendo a verdade, mas o que ela poderia dizer?", completou.

(divulgação)

Rudd celebra sua vitória após títulos de Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019) e Idris Elba (2018). O ator ainda disse que tem medo da repercussão do prêmio entre seus amigos.

Ele afirma que espera que seus amigos façam "muita zoação". "É o que eu faria. Mas eu vou aproveitar com tudo [o título]. Vou fazer por merecer. Não vou ficar, 'ah, sou modesto'. Vou fazer cartões de visitas. Os meus amigos vão me destruir e é o que espero. Por isso que são meus amigos", afirmou.

"Eu tenho consciência que algumas pessoas vão dizer 'como assim?' quando souberem que eu fui eleito", continuou. "Não se trata de falsa humildade. Apenas que há muitas pessoas por aí que deveriam ganhar isso antes de mim."

Para o futuro, Rudd diz que espera finalmente ser convidado para "jantares sexy" com astros como George Clooney, Brad Pitt e Michael B. Jordan: "Também me vejo muito mais em iates. Estou ansioso para expandir a minha rotina em iates. Também acho que vou ficar melhor quando estiver reflexivo sob o sol".

Rudd é casado com Yaeger desde 2003, juntos eles são pais de Jack, 17, e Darby, 12. O artista ainda afirma que ao pensar em si mesmo, se enxerga como marido e pai. "Eu apenas fico com a minha família quando não estou trabalhando. Sou esse cara na maior parte do tempo", completou.