Paula, do BBB 23, se declara para o ex, que retribui: 'Mulher da minha vida'

"A nova solteira de Jacundá", anunciou Paula em seu vídeo de apresentação do BBB 23. Apesar da firmeza ao proferir tal frase, a sister não estava tão segura do seu novo status de relacionamento. Bastou uma semana na casa - e alguns goles de álcool para dentro - para ela se declarar ao ex.

"Amo o meu ex. É por isso que eu não fico com ninguém nessa casa. Nesse momento eu não poderia ficar com ele [ex]. Mas quando eu sair vou procurar ele. Eu quero casar com ele. Ele é um gostoso. Que saudade de tu, cara. De te dar gostoso", revelou a sister durante festa nessa madrugada (26).

O ex em questão é Michel Ailins. Em entrevista ao portal Uol, o gostoso supracitado retribuiu a declaração e avisou que quer conversar com a biomédica depois que ela deixar o confinamento.

"Ela é a mulher da minha vida. Vou esperar por ela o tempo que for preciso aqui fora", declarou.

Os dois estão separados desde maio de 2022. Quando Paula entrou para a Casa de Vidro, ele viajou ao Rio de Janeiro para ver a ex.