Paula é eliminada do BBB 23 com 72,5 % dos votos

Paula foi a 4ª eliminada do do Big Brother Brasil nesta terça-feira (7). A sister recebeu 72,5 % dos votos. Ela disputava lugar na casa com Bruno (23,68%), MC Guimê (2,07%) e Amanda (1,75%). Essa foi a maior rejeição da edição.

Ao conversar com os emparedados, Tadeu Schmidt falou sobre o jogo dos brothers.

"O jogo deu muito errado para um dos lados esta semana. Foram quatro do mesmo grupo no Paredão. Isso nunca aconteceu e dificilmente vai se repetir. Que resposta vocês podem esperar? Vocês têm pelo menos um palpite forte sobre quem sai, ou não fazem a menor ideia? Vocês não sabem nem quantos saem hoje. É inevitável se comparar com outros emparedados, e quando você faz isso, a que conclusão você chega? (...)".

"No fim das contas, a responsabilidade é sempre individual. Muitos de vocês queriam uma resposta ao formar esse Paredão. Mas que resposta se tem quando os emparedados são todos aliados? E se eu dissesse que saem dois? E se eu dissesse que saem três? Essa casa ainda tem muita gente. Mas quem sai hoje é só você, Paula", disse.

Paula agradeceu o apoio dos colegas, negou abraços e disse que não queria despedir. Antes de sair pela porta, também fez uma análise sobre seu jogo: "Só dizer muito obrigada por tudo. Segui meu coração e deu muito errado".