A cantora Paula Fernandes divulgou um trecho da versão que fez da música "Shallow", de Lady Gaga na noite dessa quinta-feira (16). Ela faz um dueto com Luan Santana na versão em português.

A música terá sua estreia nacional nesta sexta-feira (17) e vai ser executada em uma rádio de São Paulo. O trecho divulgado pela cantora é o refrão. A letra diz: "Diga o que te fez / Sentir saudade / Bote um ponto final / Cole de uma vez / Nossas metades / Juntos e shallow now". Ouça a versão:

Na música original, Lady Gaga e Bradley Cooper cantam juntos a trilha do filme “Nasce Uma Estrela”.

Memes

A divulgação da música está nos trends topics do Twitter nesta sexta. Alguns internautas criticaram a versão e lançaram a tag "morre uma estrela", com um trocadilho com o nome do filme.

"Luan santana e paula fernandes conseguiram estragar a música do ano. Desculpa lady gaga você não merecia isso", escreveu uma internauta.

"Eu queria esquecer que ouvi isso e tirar da mente. "Juntos e shallow now" é mais horrível do que pensei. Não sei se rio ou se choro", disse outro internauta.