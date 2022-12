Paula Fernandes pede perdão por fama de antipática: 'Fácil julgar'

A cantora Paula Fernandes, que começou a fazer sucesso em 2009, tem carregado a fama de ser antipática nos bastidores com os fãs desde então. No entanto, a artista aproveitou para se retratar do apelido.

Em conversa ao programa Conversa com Bial, na Globo, a sertaneja não economizou nas palavras e pediu desculpa aos fãs por todos esses anos em que não conseguiu vê-los nos bastidores.

"Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes, e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama", disse.

Ela ainda comentou que é uma pessoa tímida e precisou se defender sozinha de vários assédios e problemas no dia a dia de uma mulher que tentava a carreira no sertanejo.

"Aprendemos a nos defender do jeito que podemos: mulher na cidade, artista, tem assédio. Você estica o braço, distância de um metro, 'boa noite, sou Paula Fernandes e vim aqui trabalhar'. Isso é mal visto às vezes. Sou tímida, introspectiva, discreta, Juma. Hoje estou mais mansa", concluiu.