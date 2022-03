Paulinha Abelha: sem saber da morte, Vyni e Eslovênia homenageiam a cantora no BBB 22

Na madrugada desta sexta-feira (11), durante a realização da Prova do Líder do BBB 22, Vyni e Eslovênia cantaram músicas da banda Calcinha Preta. A dupla, que não sabe do falecimento de Paulinha Abelha, declarou ainda que gostam muito da vocalista do grupo.

O Calcinha Preta, fundado em Sergipe, faz muito sucesso no Nordeste, região de onde são Vyni e Eslovênia são. Os dois cantaram trechos das músicas “A Calcinha Preta é Nossa” e “Hoje À Noite”. Vyni e Eslovênia se empolgaram na cantora por volta das 5h da manhã, horas antes de ambos desistirem da prova de resistência.

Vyni e Eslô cantando os sucessos da banda Calcinha Preta. Que nostalgia gente! ????❤️ #BBB22 pic.twitter.com/rqeWFbWMkQ — Vyni ???? (@vyniof) March 11, 2022

Vyni e Eslovênia declararam que amam o grupo e também a cantora. No Twitter, muitos telespectadores questionaram se os brothers seriam avisados da morte de Paulinha Abelha.

Paulinha Abelha morreu no último dia 23 de fevereiro, aos 43 anos. A cantora foi internada após sentir enjoos, mas foi detectado lesões nos rins e fígado e o seu quadro evoluiu para uma lesão grave no cérebro. A causa da morte oficial ainda está sob investigação da equipe médica.