Paulinho Boca traz Anelis Assumpção para show na Estação Rubi

Um dos fundadores dos Novos Baianos, o cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor apresenta as músicas do seu mais recente trabalho, o álbum Além da Boca, no palco do Wish Hotel da Bahia, dentro do projeto Estação Rubi, nesta sexta (14) e sábado (15) , às 20h30, com participação da cantora paulista Anelis Assumpção, que também canta no disco.

“O disco é uma grande festa. Levo nos meus trabalhos, tanto nos Novos Baianos como na carreira solo, essa missão de alegrar o Brasil nos momentos complicados. A gente quer um Brasil feliz”, conta Paulinho.

Orgulhosa em poder dividir o palco com um ex-integrante dos Novos Baianos, Anelis afirma que Paulinho é um artista que ela admira demais. “Foi dessa água que a gente também bebeu pra fortalecer o que a minha geração de artistas se propõe a ser, principalmente no universo mais independente da música”, observa.

A cantora garante que vai ser um show gostoso, emocionante. “A gente deve fazer músicas minhas e talvez do Itamar, meu pai. Paulinho é um artista que merece o afeto, o carinho e o reconhecimento porque tem uma trajetória muito importante para a música brasileira”, conclui Assumpção.

Serviço - Show Além da Boca, de Paulinho Boca com participação de Anelis Assumpção | sexta 9140 e sábado (15), às 20h30, no Wish Hotel da Bahia, Campo Grande | Ingressos: R$ 100, à venda pelo WhatsApp: 71 9922.4545 e 9692.4546 ou na bilheteria do teatro, terça a quinta, das 13h às 19h, sexta e sábado, das 13h às 20h30.