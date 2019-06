Paulinho, do Bahia, é negociado com futebol dinamarquês

Era o dia 3 de agosto de 2018 quando o São Bento divulgou a negociação de Paulinho com o Bahia. Um dia depois e o tricolor confirmou o acerto. A linha do tempo do lateral-esquerdo com o Esquadrão acabou menos de um ano após sua chegada: ele está de saída para o futebol dinamarquês.

Segundo apurado pelo CORREIO, o atleta sai para o Midtjylland, mesmo clube que contratou o atacante Júnior Brumado no início da temporada.

Paulinho é a segunda baixa do Bahia neste período de pausa para a Copa América. Antes dele, o volante Douglas Augusto acertou com o PAOK da Grécia e partiu rumo ao futebol euroupeu.

Paulinho deixa o Bahia após disputar 17 jogos, sendo 15 como titular e dois saindo do banco de reservas.

Neste ano, foi dele a assistência para o primeiro gol do Bahia na temporada, quando cruzou a bola para Gilberto empatar o jogo contra o CRB, pela Copa do Nordeste.