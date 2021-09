Paulista Célia Euvaldo tem primeiro exposição individual na Bahia

A artista paulista Célia Euvaldo realiza sua primeira exposição individual na Bahia, na Roberto Alban Galeria. Conhecida por suas pinturas em preto e branco, realizadas ao longo de mais de três décadas, a artista mostra um conjunto inédito de trabalhos em que explora a presença da cor, tema pesquisado por ela desde 2016. A galeria está aberta para visitação até 16 de outubro. A exposição também poderá ser visitada virtualmente, no site da www.robertoalbangaleria.com.br.

Desde os anos 1980, Célia investiga, majoritariamente no campo da pintura, as relações entre gesto e matéria. Suas telas de grande formato exploram as múltiplas possibilidades da relação entre o branco e o preto. A dimensão física do seu próprio corpo na realização de seus trabalhos é um dos aspectos fundamentais como chave de leitura para a compreensão de sua produção artística. Suas telas são marcadas pela relação entre seu corpo e a escala do quadro, revelando - a presença do gesto como força motriz e fundamental em sua criação.

“Um aspecto do meu trabalho é a presença do gesto. Mas não me refiro ao gesto expressivo, impulsivo, de descarga emocional. É o gesto em si, ou melhor dizendo, o esforço, a energia do gesto. Para isso, as dimensões grandes são essenciais. Isso vem desde meus trabalhos mais antigos, de 30 anos atrás”, afirma a artista. Desde 2016, Célia tem se dedicado a uma investigação inédita em sua vasta produção pictórica, realizando trabalhos com a presença de cores abertas, como o vermelho, o laranja e o lilás.

As obras reunidas para sua primeira exposição na Roberto Alban Galeria apontam para este momento de ruptura e renovação de sua obra. São trabalhos que instauram uma harmoniosa convivência entre o usual P&B e uma nova paleta de cores – telas que conjugam o preto em suas habituais texturas espessas, a partir de um uso robusto da tinta a óleo, a seções coloridas realizadas com a tinta mais diluída, em tons mais discretos de cinza ou em tonalidades fortes de cores laranja, azul e variações.

Serviço

Mostra: Célia Euvaldo Pinturas

Período: 04/09/2021 a 16/10/2021

Visitação de segunda a sexta, 10h às 19h; sáb, 10h às 13h.

Local: Roberto Alban Galeria

Endereço: Rua Senta Pua, 53, Ondina Tel. 3243-3982/ 3326-5633