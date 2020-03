Paulo Carneiro anuncia fim do time de aspirantes do Vitória

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, anunciou que o time de aspirantes do Vitória será desmontado. A equipe comandada pelo técnico Agnaldo Liz representava o rubro-negro no Campeonato Baiano, porém, o estadual foi suspenso por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus. Através de áudio enviado por aplicativo, o dirigente explicou que a decisão visa reduzir custos.

"Todo um planejamento que vinha tendo bons resultados nesse momento fica suspenso, em alguns casos comprometido, como no caso do nosso time de aspirantes, porque fizemos um time baseado em jogadores do clube. Como não temos ideia de quando voltaremos e tenho quase certeza que não teremos as finais do estadual, resolvemos racionalizar custos. (...) O time de aspirantes está sendo desmontado, porque não podemos ficar com ele, não podemos treinar com ele", afirmou Paulo Carneiro em gravação que circula nas redes sociais.

"Já estamos direcionando os jogadores com idade para o sub-20 no retorno. Estamos reavaliando alguns pouquíssimos jogadores contratados. Os jogadores do clube que não tem mais idade de júnior, vamos emprestá-los. Mas como emprestá-los agora? Temos que tomar decisões duras, fortes e definitivas, porque não temos a previsão de retorno das atividades, 60, 90 dias já é muito tempo e muita despesa e é isso que vamos tentar reduzir os custos fixos do clube nesse período".