Paulo Carneiro consegue efeito suspensivo no TJD-BA

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, conseguiu efeito suspensivo da decisão proferida pelo TJD-BA, que suspendeu o dirigente por 30 dias e multou em R$ 15 mil por causa de ofensas proferidas por ele à arbitragem após o empate com a Juazeirense, no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Baiano. Com a decisão, Paulo Carneiro fica livre até o julgamento do recurso.

O dirigente rubro-negro foi enquadrado no artigo 243-F, que trata de ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao esporte.

Na ocasião, o Vitória vencia a partida contra a Juazeirense até os 42 minutos do 2º tempo, quando o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade marcou pênalti do goleiro João Pedro em cima do zagueiro Kanu. A cobrança foi convertida por Clebson e decretou o empate em 2x2 no Barradão.

Após o fim do jogo, um áudio do presidente do Vitória foi compartilhado nas redes sociais. Na gravação, Paulo Carneiro critica a arbitragem e faz ameaças: "Eu quero alertar esses árbitros que eles vão ter todas as condições de apitar aqui no Barradão. Mas, se continuar roubando, as condições vão desaparecer. É bom tomar vergonha na cara", disse o dirigente.