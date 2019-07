Paulo Carneiro iguala reforços da era Ricardo David

Durante a pausa para a Copa América, o Vitória chegou a 30 reforços na atual temporada. Com um detalhe interessante: metade dessas contratações aconteceu no período do presidente anterior, Ricardo David, e outra metade com o atual, Paulo Carneiro.

As 15 contratações de David aconteceram em quatro meses, de janeiro ao dia 24 de abril. Já as 15 de Carneiro aconteceram em quase metade desse tempo, pouco mais de dois meses, completados no último dia 24.

O alto número de contratações evidencia a incompetência do Vitória em 2019. O clube teve em seis meses do ano três eliminações traumatizantes, três levas de contratações, duas ondas de afastamentos e, no meio disso tudo, vários elencos para formar um time.

2019 começou com o elenco sendo montado sob orientação do treinador Marcelo Chamusca. Foi ele, por exemplo, quem endossou as contratações de Andrigo, Thales, Edcarlos, Wesley Dias, Leandro Vilela e Ruy. Ao longo do Baianão, mas já na reta final do seu comando, chegaram peças mais experientes como Victor Ramos, Felipe Garcia e Fabrício.

Três reforços chegaram na transição de Chamusca para Claudio Tencati e já com as eleições à presidência do clube antecipadas: Capa, Dudu Vieira e Everton Sena. Após a eliminação na Copa do Nordeste, o próprio técnico e a diretoria de Ricardo David iniciaram um processo de renovação do elenco. Foram afastados três reforços que haviam sido contratados há menos de três meses, casos de Gabriel Silva, Thales e Wesley Dias.

Com a eleição de Paulo Carneiro, o processo de afastamentos foi intensificado. Saiu boa parte das contratações feitas por Ricardo David: Edcarlos, Victor Ramos, Fabrício, Leandro Vilela e Andrigo.

Carneiro tratou, então, de montar o elenco sob a sua ótica. A primeira leva foi de atletas jovens de pouco currículo: Dedé, Romisson, Ítalo, Matheus Augusto, Marcelo e Wesley. Além deles, Van e Gabriel Bispo, destaques do Baianão. Depois, chegaram atletas com experiência: Zé Ivaldo, Marciel, Anselmo Ramon, Felipe Gedoz e, por último, Martín Rodríguez, Chiquinho e Baraka.