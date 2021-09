Paulo Coelho pede que ONU barre Bolsonaro na Assembleia Geral

O escritor Paulo Coelho fez um apelo à Organização das Nações Unidas (ONU) para que a instituição não permita que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participe da Assembleia Geral, que acontece desde o dia 14 em Nova York.

Coelho escreveu no Twitter que Bolsonaro não foi vacinado. Ele marcou o secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo que a comitiva brasileira não seja recebida.

"SG @antonioguterres , sei que não pode impedir a entrada de mandatários, mas seria uma vitória proibir a comitiva do pres brasileiro de entrar. Não estão vacinados - mau exemplo hoje estampada em todos os jornais do mundo", escreveu Coelho, que é o autor brasileiro mais vendido no mundo.

A ONU havia avisado que ia exigir comprovante de vacinação de todos os membros das delegações que fossem ao evento, mas voltou atrás. A decisão inicial comprometia a ida de Bolsonaro, que não se vacinou até agora. O temor é de que a assembleia se torne um evento disseminador de covid.

Bolsonaro disse nessa semana que apesar de participar da assembleia, não vai para uma reunião convocada por Joe Biden, presidente dos EUA, para discutir o clima. Ele afirmou que o convite para a reunião aconteceu muito em cima da hora.