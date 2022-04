Paulo Guedes testa positivo para covid-19 e tem sintomas leves

O ministro da Economia Paulo Guedes contraiu covid-19, informou a assessoria de imprensa da pasta no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo o ministério, ele tomou as três doses da vacina e tem sintomas leves.

Guedes entrou em isolamento e cancelou todos os compromissos presenciais desta semana. No entanto, manteve a agenda de reuniões virtuais, passando boa parte do dia em videoconferência com secretários, em despachos internos.

No fim da tarde, Guedes terá reunião virtual com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira.

Na semana passada, Guedes esteve em Washington, capital dos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele também participou de encontros do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia não informou se o ministro contraiu a doença durante a viagem.

Com 72 anos e integrante de grupo de risco para a covid-19, o ministro da Economia tomou a primeira dose da vacina em março do ano passado e a terceira dose no fim de outubro do ano passado.