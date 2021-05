Paulo Gustavo levou quase 40 milhões de pessoas aos cinemas

Paulo Gustavo levou exatas 39.529.512 pessoas ao cinemas brasileiros com seus filmes, segundo o levantamento feito pelo site Filme B. O número se refere a quantidade de ingressos vendidos pelos longas do ator, que morreu nesta terça-feria (5), aos 42 anos em decorrência da covid-19.

Não foi apenas com sua escrachada Dona Hermínia - protagonista da trilogia Minha Mãe É Uma Peça - que o humorista se tornou um fenômeno do cinema nacional, arrastando multidões aos cinemas. Ele também fez sucesso dividindo as telas com amigos como Mônica Martelli, em Os Homens São de Marte... E é Pra Lá Que Eu Vou, que vendeu 1.806.937 ingressos.

Minha Vida em Marte (divulgação) Vai Que Cola, o Filme (divulgação) Os Homens são de Marte... E é Pra Lá Que Eu Vou! (divulgação)

O primeiro filme da saga de Dona Hermínia vendeu cerca de 4.608.567 de ingressos. Já o segundo e o terceiro filme tiveram, respectivamente, 9.321.421 e 11.630.254. Minha Mãe É Uma Peça 3 entrou para a história do cinema nacional como o filme mais assistido do país à época do lançamento e arrecadou R$ 143,9 milhões.

A sua turma do Méier indo para a zona sul do Rio de Janeiro em Vai Que Cola — O Filme rendeu outros 3.317.184 ingressos, segundo o Filme B. Paulo Gustavo ainda participou de filmes como A Guerra dos Rocha (2008), Divã (2009), Xuxa em Mistério da Feurinha (2009) e Fala Sério, Mãe (2017).

Confira o ranking de bilheterias do ator:

Minha Mãe é Uma Peça 3:11.630.254

Minha Mãe é Uma Peça 2: 9.321.421

Minha Vida em Marte: 5.341.421

Minha Mãe é Uma Peça: 4.608.567

Vai Que Cola — O Filme: 3.317.184

Fala Sério, Mãe: 3.017.997

Os Homens São de Marte... E é Para Lá que Eu Vou: 1.806.937

Xuxa em Mistério da Feiurinha: 1.299.140

Divã: 1.854.871

A Guerra dos Rocha: 349.717

Saiba onde assistir aos trabalhos do humorista

Trilogia Minha Mãe É Uma Peça: Telecine; Google Play, Looke e Apple TV (aluguel e compra)

Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou! Telecine e Globoplay.

Vai Que Cola: O Filme: Telecine, Globoplay e Now.

Minha Vida em Marte: Telecine e Globoplay; Google Play, Looke e Apple TV (aluguel e compra)

Minha Mãe É Uma Peça 3: Telecine; Google Play e Apple TV (aluguel e compra).