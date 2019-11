Paulo Miklos e Renata Galvão se casam em São Paulo

Após seis anos de relacionamento, o cantor Paulo Miklos e cineasta Renata Galvão se casaram neste domingo (24). A cerimônia ocorreu em São Paulo, em Higienópolis, bairro da região central da cidade, em um buffet. Renata e Paulo entraram de mãos dadas durante a celebração, que foi realizada pelo juiz de paz Cláudio Botaccini.



"É uma celebração minha e do Paulo, mas também um momento onde estão pessoas queridas em nossas vidas", disse Renata. O casal viaja em lua de mel por Egito, Grécia e Itália.

(Foto: Divulgação/ Cama de Gato)

O casamento contou com a presença de familiares e artistas de diversos segmentos. Durante a festa, a filha de Renata, Rosa, de nove anos de idade, cantou para os recém-casados. A menina roubou a cena ao cantar Ouvi Dizer, do grupo Melim.



Marcus Preto, um dos padrinhos do casal, publicou uma homenagem. "Hoje fui padrinho pela primeira vez na vida. Renata e Paulo lindos e maravilhosos absolutos completos complexos divos", escreveu no Instagram.