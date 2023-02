Paulo Misk deixa presidência da Largo

A Largo, proprietária da mina Vanádio de Maracás, no interior da Bahia, nomeou o Daniel Tellechea como presidente interino, em substituição ao engenheiro de minas Paulo Misk. Tellechea acumulará essa posição interina com as demais que ocupa no Conselho de Administração e no Comitê de Operações da companhia.

O executivo, que é Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Administração de Empresas, tem vasta experiência em mineração, tanto sob o aspecto operacional quanto financeiro, tendo atuado como presidente e CEO da Sierra Metals Inc (2007-2014), e presidente e CEO, diretor financeiro e administrativo e vice-presidente de finanças da Asarco LLC e coligadas (1999-2005). De acordo com um comunicado emitido pela empresa, "Tellechea será fundamental neste momento de transição e seguirá com o seu compromisso e trabalho de melhoria contínua na Largo".

A empresa informa ainda que já iniciou as buscas por um novo presidente permanente e não alterou suas metas e objetivos planejados para o próximo ano, incluindo as previsões anunciadas para 2023.

No final de 2022, a Largo e Paulo Misk foram homenageados pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), pelo trabalho desenvolvido em Maracás.

Misk ressaltou o papel social da mineração no estado, lembrando que além do impacto econômico, as empresas se responsabilizam por uma série de ações que trazem resultados positivos do ponto de vista ambiental e social também. Ele também defendeu a necessidade de mostrar cada vez mais que a mineração opera com níveis elevados de responsabilidade.