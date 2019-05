Paulo Ricardo e Daniel Boaventura no Dia das Mães do Salvador Norte Shopping

Depois do show de Flávio Venturini, outros dois grandes nomes da música brasileira fazem apresentações gratuitas na programação especial de Dia das Mães do Salvador Norte Shopping. Paulo Ricardo, ex-RPM, é atração da noite desta sexta-feira (10), às 19h30. O cantor, que tem mais de 30 anos de carreira, apresenta a turnê On The Rock, na qual inclui o seu mais recente single, Ela Chegou, além de outras músicas da carreira solo, como Dois e Tudo por Nada. Não ficam de fora sucessos da banda RPM, que o projetou nacionalmente, como as músicas Rádio Pirata, Olhar 43 e Alvorada Voraz.

(Foto: Reprodução)

Já Daniel Boaventura se apresenta no domingo de Dia das Mães, a partir das 16h. Romantismo e canções especiais vão embalar o show, que inclui músicas como From Russia With Love, Just The Way You Are, La Vie En Rose, More Than I Can Be e Corazon Espinado. O show ainda celebra os 10 anos de lançamento como cantor, ao gravar o seu primeiro álbum de estúdio Songs 4U.

Todas as apresentações são realizadas no palco do piso L3 com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. Em paralelo, o shopping estimulou uma ação social entre os clientes - que reservaram seus espaços na plateia - a doar alimentos não perecíveis que serão entregues à Associação Dom Bosco, localizada no entorno do centro de compras.

Mais da programação

Ainda durante a programação especial, no sábado (11), às 10h, o público vai conferir uma palestra sobre Os Dez Mitos do Autismo ministrada pela advogada Fabiani Borges, que vai abordar a relação com o seu filho Luís Fernando, que possui transtorno moderado. E, no mesmo dia, às 16h, o público infantil vai se divertir com o grupo Stripulia no espetáculo Chapeuzinho Vermelho, que vai abordar valores como amizade, família, responsabilidade, prudência, direitos e deveres das pessoas. Às 19h30, as novidades da marca Frésia serão apresentadas na passarela com modelagens fluídas e confortáveis com estampas étnicas, geométricas e florais.